無業漢青衣長康邨接連偷電動輪椅、BB車內現金　警查CCTV拘40歲男

青衣長康邨上月（3月29日及3月17日）發生2宗偷竊案，有老翁用作代步的電動輪椅一夜間消失；亦有一對父母擺放BB車後，稍一不慎被偷走車上約1,600元現金。警方追查閉路電視，懷疑是同一男子所為，昨日（1日）在長康邨埋伏，拘捕一名40歲無業漢。據悉他有多次盜竊案底。



青衣警區上月29日凌晨接獲一名行動不便的老翁報案，由於他平日需依靠一輛電動輪椅代步，所以回家後會將輪椅擺放在門外走廊位置，惟於本周二晚上回家休息如常擺放後，數小時後至翌日凌晨竟發現電動輪椅不翼而飛，懷疑被人盜去。警方接報調查並翻看閉路電視，鎖定一名涉案偷輪椅賊，據閉路電視所拍攝，一名穿綠色外套的男子於當晚搬走一輛電動輪椅。

警方跟進調查發現，揭發無良賊亦牽涉另一宗發生於上月17日長康邨商場的一宗盜竊案。當天有一對夫婦在商場內擺放BB車後離開，後來發現車內大約1,600元現金被偷走。根據閉路電視，當日賊人看到一輛無人看管的BB車後，在旁鬼祟遊蕩，之後看準空檔，待周圍無人時走近BB車大肆搜掠，最後取走一袋物件。

警員昨日（1日）採取行動，下午4時許埋伏在長康邨康祥樓，拘捕一名涉案的40歲男子，報稱無業。據了解，他有多次盜竊案底。