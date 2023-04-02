輔警將軍澳截毒品車拘兩男　揭零食盒藏68.5萬元海洛英

將軍澳輔警人員昨（1日）下午巡邏期間，截查一輛可疑私家車，檢獲市值約68.5萬元的懷疑海洛英，拘捕車上兩名男子。警方進一步調查後，更在私家車檢獲兩套懷疑假車牌。兩名被捕男子涉嫌販毒及管有虛假文書，正被扣查。案件交由將軍澳警區刑事調查隊第六隊跟進。



警方檢獲一個零食盒，內有一包重約740克的懷疑海洛英，市值約68.5萬元。（警方提供）

輔警昨下午近6時，巡至將軍澳勤學里1號對開，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。警員在車上檢獲一包重約740克的懷疑海洛英，遂以涉嫌販毒拘捕私家車的25歲姓陳男司機及23歲姓蕭男乘客。警方進一步調查後，在涉案私家車兩套懷疑假車牌，再以「管有虛假文書」拘捕陳及蕭。

警方檢獲一包重約740克的懷疑海洛英，市值約68.5萬元。（警方提供）

警方提醒市民，販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。另根據香港法例第200章《刑事條例》第75條，任何人知道或相信某虛假文書屬虛假，而保管或控制該文書，意圖由其本人或他人藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書，並因接受該文書為真文書而作出或不作某些作為，以致對該另一人或其他人不利，則該名首述的人即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁14年。市民切勿以身試法。