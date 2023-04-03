內地女小紅書教爬迪士尼展品打卡　遭網民質疑「不文明」

一名「小紅書」女用戶昨（2日）晚發佈一個帖子，標題為「香港迪士尼最難拍的打卡地！」，上載多張照相，可見女子與其2名友人合力，爬上迪士尼園區內的一個「薯蛋頭先生」大型展品，坐在上面打卡。女子過程中一直按著展品借力，事主拍完照後興奮發帖，直言「這個土豆先生 在玩具總動員園區裡，真的很高，哈哈哈哈哈哈」舉動惹起網民質疑，有人留言回應直指「其實是說有點不文明在裡面」，亦有人問「可以咁爬上去影？」，女帖主則回應「反正i did（我做了） 哈哈哈哈哈」。目前相關帖文已被刪除，《香港01》正向迪士尼查詢。



女子與其2名友人合力，爬上迪士尼園區內的一個「薯蛋頭先生」大型展品，欲坐在上面打卡。（截自小紅書）

該名小紅書女用戶IP屬地顯示為廣東，聲稱在加拿大一大學留學，擁有逾3000名粉絲 。她昨晚9時05發帖，寫道「我封這裏是香港迪士尼最難拍的打卡地！甭管你想不想拍 但難拍是真的！」，同時展出數張圖片，描述自己打卡的過程。

據圖片所見，該名女用戶先是站在地上，用手扶著展品的台階及「薯蛋頭先生」手持的一塊小型道具借力，其兩名一男一女的友人則各抱她左右腳，之後抬起她。過程中女子一直按著展品借力，最後成功登上展品台階打卡。帖文中亦指「這個土豆先生 在玩具總動員園區裡，真的很高，哈哈哈哈哈哈」。

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此舉惹起不少網民批評，有人指「這是不是屬於破壞『公物』？」，有人認為不雅及不文明「不建議模仿，是在破壞的感覺了」，女帖主反指「其實很多小朋友爬的 」。對於有人問「可以咁爬上去影？」，但女帖主看來毫不介意，更則回應「反正i did（我做了） 哈哈哈哈哈」。