青衣車禍｜死者運石油氣30載　兒子10年前勸退休無果﹕佢鍾意做嘢

75歲工人陳澤光今日（3日）近中午時份獨自駕駛運載石油氣瓶的貨車，在青衣路46地段埃克森美孚青衣油庫東座倒駛時疑暈倒撞車，送院不治。

陳伯兒子透露，早於10年前已曾勸喻父親退休，但「因為佢（父親）鍾意做嘢」，且身體沒有大礙，便遲遲未退休。父親今日如常到青衣油庫取貨，惟負責跟車的僱主臨時病倒，所以只有他獨自工作，沒料到卻猝然離世。兒子又指，家庭並沒有經濟壓力，感謝各界關心。



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據了解，陳伯與妻子同住青衣長亨邨，兩人育有一對子女，均已結婚遷出。死者兒子向《香港01》表示，父親從事運送石油氣罐起碼30年，月入萬多元。自己叫過父親退休，但他始終喜歡工作，慨嘆﹕「十年前已經叫佢唔好做，最尾做到真係做唔到啦」。

父親每日都會到青衣油庫取石油氣罐，間中也要幫忙搬貨，但工作量並不算大。今日他如常到上址取貨，原本僱主會擔任跟車工作，但臨時不適，所以父親獨自工作。根據警方翻查閉路電視後的調查，父親當時按職員指示倒車，但車輛突然停下，然後繼續溜後，撞到平台始停車，其他人隨即已發現父親暈倒，立即報警。當時父親已經沒有心跳，送院不治。

父親生前有高血壓，但沒有其他疾病，警方不排除隱疾所致，但真正死因有待法醫確定。家人暫時沒有經濟壓力，多謝各界關心。

警方表示，75歲姓陳男司機今早約11時50分，駕駛一輛輕型貨車於青衣路一油庫內倒車期間，據報突然暈倒，貨車懷疑失控撞向一個平台。陳男沒有表面傷痕，昏迷被送往仁濟醫院救治，於中午12時33分被證實死亡。案件由新界南總區交通部特別調查隊跟進調查。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1330或3661 1348與調查人員聯絡。