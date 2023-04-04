屯門私樓變毒品工場　警檢$700萬CBD煙油和冰毒　3男女被捕

大麻二酚（CBD）今年2月1日起被列為危險藥物，但仍然有毒販私藏販賣，甚至租用屯門區一個私人住宅開闢成毒品包裝工場，但警方昨日（3日）搗破毒窟，檢獲大批懷疑大麻二酚煙油和冰毒，總值逾700萬元，以涉嫌「販毒」罪名前後拘捕3人。



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新界北總區反三合會行動組第二隊主管陳養泉高級督察交代案情，探員昨日根據線報，在屯門震寰路一個私人住宅外埋伏，見到一名32歲姓葉男子離開目標單位，並手持朱古力餅的藍色紙盒，探員於是上前截查，發現盒內有一包懷疑冰毒。

探員繼而手持搜查令進入該個500呎兩房單位，發現其中一房有一批毒品包裝工具、兩本記賬簿和大量懷疑毒品，包括用金屬器皿和食物包裝袋裝載的懷疑冰毒，另外房內亦有大量盒裝大麻煙油，盒上寫明來自美國，標籤更寫上大麻二酚字眼。警方相信現場是小型毒品包裝工場，並發現一個加熱用爐具，懷疑用於蒸發冰毒水分，令其變得乾爽，能以更高價錢售出，探員總共檢獲9.5分斤懷疑冰毒、713盒大麻二酚煙油，總值逾700萬元，相信供應本地市場。

探員同日在區內拘捕44歲姓孫男子和37歲姓李女子，3名被捕人是朋友關係，今年1月租用上址。

新界北總區反三合會行動組第二隊主管陳養泉高級督察交代案情。（林振華攝）

陳養泉又說，不法分子租用私人住宅擺放毒品和包裝工具，貪圖高設防保安，而且使用食物包裝袋裝載毒品，增加警方追查困難，提醒業主留意租客租用單位目的、背景和資金來源。大麻二酚今年2月1日起被正式列為危險藥物，受到《危險藥物條例》管制，進出口、非法製造、管有及服用大麻二酚均屬違法。一經定罪，最高可被判終身監禁和罰款500萬元，市民切勿以身試法。