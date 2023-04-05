涉助詐騙集團申政府貸款被國安處拘捕　47歲男獲保釋

警務處國家安全處昨日（4日）在西區以涉嫌「串謀詐騙」拘捕一名47歲周姓男子，據悉報稱為一名職業顧問，調查顯示，男子涉嫌協助一個詐騙集團，在去年1月至3月期間，透過中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」向一間本地銀行提交虛假資料以申請貸款，獲得款項約470萬元。被捕周姓男子昨日（4日）晚上已被獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

至於該詐騙集團另有成員亦涉嫌與本土極端團夥有關，並已於去年10月被警方拘捕，涉嫌「串謀恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）。



國安處去年10月拘捕7名男女，分別為「光城者」、「Black Bloc 小隊」，以及一個詐騙集團成員，部分人涉嫌參與或策劃企圖燒毀政府檢測站，亦有被捕人士曾透過銀行向香港按證保險有限公司申請「中小企融資擔保計劃-百分百擔保特惠貸款」，成功詐騙港幣470萬元貸款，當中一名22歲姓張男子在元朗區，以涉嫌干犯《香港國安法》第24條「參與實施恐怖活動」、「縱火」、「串謀縱火」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪名被捕。

調查顯示，該22歲張姓被捕男子除了是「光城者」成員外，亦曾以本土極端團夥「Black Bloc小隊」的身份，前年5月28日參與燒毀荃灣沙咀道檢測站。他亦於去年年初，與同為「Black Bloc小隊」成員的另一名20歲姓丁男子及另一名52歲姓姚女子，策劃企圖燒毀政府檢測站，丁男和姚女已涉嫌「串謀縱火」分別在北角及九龍城被捕。

荃灣沙咀道檢測站一批物資及帳篷被焚毀，鄰近看台及洗手間牆身被嚴重熏黑，部份看台的玻璃圍欄更被燒至爆裂粉碎。（劉定安攝/資料圖片）

此外，張男亦同為一詐騙集團成員，他聯同其他同黨虛構僱用及經營業務，透過銀行向香港按證保險有限公司申請中小企融資擔保計劃下的「百分百擔保特惠貸款」 ，成功詐騙港幣470萬元貸款，涉嫌干犯「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪。