屯門龍鼓灘路兩犬遭撞斃　遺下一條血路　司機疑不顧而去

屯門發生撞死狗隻交通意外，司機疑不顧而去。有網民指今日（6日）下午大約3時，有司機途經龍鼓灘路往曾咀方向，懷疑有兩隻狗被撞到，「呼籲如果有目擊者請提供資料或片段」，圖中可見，一隻黑狗及斑點狗同躺馬路，路面遺下一條血路。網上圖片所見，事發後亦有兩名女子拖狗隻在上址過路。

善終公司「寵新開始」負責人梁先生回覆《香港01》查詢時表示，當時黑狗遺體已被人搬走，斑點狗腳部重創，但仍有氣息，於是打算載牠送往元朗一間獸醫診所醫治，但中途傷重不治，相信內傷嚴重所致，遺體目前在該間獸醫診所，已經通知狗主認領遺體。

警方表示，今日下午3時06接獲途經司機報案，龍鼓灘路往發電站方向，兩狗隻懷疑被車撞倒，人員到場尋獲一名外傭狗主，當時狗隻一死一重傷，並通知愛協。案件暫列作「交通意外後不顧而去」，暫時無人被捕。



現場是屯門成發山莊對出龍鼓灘路往曾咀方向，不時有車輛由成發山莊倒車至龍鼓灘路，繼而沿龍鼓灘路行駛。

有網民今日在「龍鼓灘之友-交流群組」專頁上載3張相片，可見兩犬倒在地上，其中黑狗附近有一條血路。其中一張照片見到兩名女子正拖住另一隻狗急速橫過馬路，有其他網民表示認得涉事3隻狗狗，並指是附近一人飼養，狗狗有時會偷走出屋，懷疑狗隻衝出馬路被撞，亦有人希望目擊司機提供「車cam」還原事件真相，將涉事司機繩之於法。

撞倒貓狗必須停車 違者可囚12個月

根據《道路交通條例》第374章第56條，凡因有車輛在道路上而有意外發生，以致「馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓或狗」受到損害，司機必須停車，並向警方或任何有合理理由提出要求的人提供其姓名及地址、車主的姓名或名稱及地址，以及該車輛的登記或識別標記或號碼，如果因任何理由未能提供詳情，「須在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向任何警務人員報告該意外」，任何人一旦沒有即時停車，即屬犯法，可被判處罰1萬元及監禁12個月，如果沒有報案，可被判處罰款2.5萬元及監禁6個月。