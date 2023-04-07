珍惜生命︱海洋公園男職員疑不堪工作壓力　泵房內上吊亡

今日（7日）早上7時27分，香港仔海洋公園山下園區水泵房內，一名男子用電線上吊，同事見狀立即報警求助。消防員接報到場將男事主解下並送院，惜經搶救後不治；警方在場檢走事主財物及調查事件。



死者姓陳39歲，據悉在海洋公園任職水質控制技術員，返通宵班。他的父母接獲噩耗趕到醫院，得悉兒子返魂乏術，哭得肝腸寸斷。他們透露，兒子對工作要求甚高，疑不堪壓力鑽牛角尖。海洋公園派代表到醫院協助家屬，及後送死者父母登上私家車離開。



海洋公園39歲男職員吊頸，送院不治。

警方檢視死者的遺物。（黃偉民攝）

海洋公園回覆查詢稱，一位員工今晨於園內後勤設施被發現失去意識，由警方及公園職員陪同送院後證實身亡。海洋公園對失去這位同事深感悲痛，管理層已到醫院慰問家屬，並會保持緊密聯繫，提供適切協助。在此艱難時刻，我們亦會為公園同事提供所需支援，並配合警方調查。

海洋公園山下園區泵房內一名30多歲男職員上吊。（黃偉民攝）

死者父母得悉趕到醫院了解，情緒激動，痛哭至站不穩需由女警攙扶。（黃偉民攝）

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288