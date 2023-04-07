涉持棍毁壞小瀝源消防局消防車　37歲男被捕

撰文：王譯揚 梁曉晴
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沙田小瀝源消防局發生刑事毁壞案。今晚（7日）約7時半，警方接報一名男子在源順圍1號小瀝源消防局，以鐵棍及膠棒破壞消防車。警員到場拘捕一名37歲男子，涉嫌刑事毁壞，正調查其犯案動機。

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