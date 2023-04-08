車Cam直擊｜觀塘鐵騎士高速衝紅燈　警隱形戰車尾隨追截

昨（7日）晚約10時，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊在區內打擊危險駕駛及超速駕駛，期間於觀塘公眾碼頭對開觀塘繞道西行線，發現1輛電單車多次超速，在車群中穿插，最高曾以時速170公里狂飆。網上流傳一段車Cam片段，拍攝到疑是警方隱形戰車追截鐵騎士的過程，片中可見，涉事電單車駛至九龍灣宏照道近麗晶花園一個交通燈位時，高速「衝紅燈」，而警方的隱形戰車緊隨其後追截。警方追截至4公里外啟德承啟道近沐虹街時，成功將其截停。



網上流傳一段車Cam片段，相信是昨晚涉案鐵騎士逃避警方追截的過程。片中可見，昨晚9時41分，涉事電單車駛至九龍灣宏照道近麗晶花園一個交通燈位時，並無按照紅燈燈號停下，反而高速「衝燈」，險象環生，及後一輛懷疑是警方的隱形戰車緊隨其後追截。電單車最終在啟德承啟道近沐虹街被截停。

電單車男司機姓郭（31歲），涉嫌「超速駕駛」及「危險駕駛」被捕，已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。警方亦懷疑涉案電單車曾被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，將車扣於九龍灣車輛檢查中心待進一步檢驗。

涉案電單車。（警方提供）

警方呼籲駕駛人士切勿以身試法，並會繼續加強執法打擊超速及危險駕駛、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。