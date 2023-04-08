中年漢帶手推車夜竊長沙灣廢置工廈　運走佛像茶壺字畫「斷正」

長沙灣發生爆竊案。昨（7日）晚10時許，警方接獲荔枝角道781號宏昌工廠大廈附近居民報案，指發現可疑人士在工廈內出沒。警員趕抵截獲一名男子，並發現其中一單位有搜掠痕跡，兩個佛像、一個陶瓷茶壺及一幅字畫等物品不翼而飛。該名姓陳（50歲）男子涉嫌「爆竊」被捕，正被扣查，交由深水埗警區刑事調查隊接手跟進。



消息稱，上址工廈已經全幢廢置，事發時警員接報趕抵，發現涉案男子正以手推車運走案中物品，當場人贓並獲。警方不排除有人已不止一次在工廈爆竊，現正嘗試聯絡物主及點算確實價值。

被捕男子遭帶署扣查。（警方提供）

資料顯示，11層高的宏昌工廠大廈由房委會在1984年11月建成，原分兩座，其後前政府物料供應處購入第二座作九龍總部及政府物料倉庫，易名為宏昌大廈。宏昌工廈內有逾1,000個單位，曾滿佈裝修、印刷、蒸籠、紙紥、電子、電力、水務工程等逾500個廠戶。2021年，房委會擬清拆轄下4座工廈改建公營房屋，其中宏昌工廈將重建為兩幢住宅大樓，預計可提供1,200伙，容納約3,240人；預料2023年動工，2030年完工。

宏昌工廠大廈亦曾暗藏非法賭檔，其中2003年12月，一名56歲蒙面漢闖入某間由皮具廠改成的麻雀檔單位行劫，期間淋天拿水及點火，釀成3死8傷；兇手潛逃內地後落網，最終誤殺罪成判監10年。