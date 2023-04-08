報檔失竊案｜賊人貪到盡現身賣贜物　檔主回收舖守株待兔成功

油麻地新填地街一個報紙檔，今日（8日）凌晨遭賊人偷去一個載有財物的鐵箱，女檔主發現財物被擸走，但鐵箱被搬到附近一間回收舖外，懷疑賊人貪得無厭，等待回收舖開門將鐵箱變賣。女檔主鍥而不捨在回收舖外守株待兔，至今早果然等到賊人出現，立即上前追捕，可惜最終對方棄下鐵箱逃去無蹤。



女檔主講述事件經過。（黃偉民攝）

遇竊的女檔主姓賀（61歲），在新填地街獨力經營報紙檔，丈夫是退休公務員，4年前離世。今日凌晨5時左右她返回開檔，發現放在門外的鐵箱不翼而飛，內有胞姐送贈的手袋，甚具紀念價值；稍後她在附近200米外的回收舖尋回鐵箱，惟內裡的物件已被拿走，她估計賊人等待回收舖開門會到來變賣鐵箱，於是一直在旁守候。

至早上7時45分，回收舖開門，一名男子果然現身要求變賣鐵箱。賀婆婆立即向回收舖女店主表明是鐵箱主人。婆婆說：「我叫佢Hold（攔住）住個賊。」豈料回收舖女店主與男子交談後，男子突然推車仔逃走。

賀婆婆連忙上前追截，但追到窩打老道路口，就在馬路中心的「黃格仔」，賊人丟低鐵箱，推住手推車加速逃跑。賀婆婆目送賊人逃去，但她知道附近廣東道還有另一間回收舖，估計賊人轉移陣地，將手推車和車上的雜物推到該處變賣，於是向警員提供資料，果然又有發現，「真係喺嗰度搵返鐵車同鐵車上嘅野，但個人就唔見咗。」賀婆婆認得賊人，說：「係道友，好惡嘅，成日蝦啲婆仔…佢成日出現嘅。」她希望警方可以將賊人繩之於法。

賀婆婆追到窩打老道路中心，賊人丟低鐵箱，推住手推車逃逸。

↓↓凌晨報紙檔被爆竊↓↓

被盜走的大鐵箱，與其他雜物一同被放於手推車，放於砵蘭街一間回收舖對開。

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