2男非法賭檔贏錢被指出千　遭圍毆禁錮簽$600萬欠單　警拘21歲男

九龍城發生一宗賭檔禁錮及勒索案，兩名男子上月在非法賭檔贏了30萬元，其後再賭又再贏錢而被懷疑「出千」，遭對方圍毆及禁錮劫財，更被逼簽下600萬元欠單。警方反黑組經調查後拘捕一名21歲男子，涉嫌「非法禁錮」、「搶劫」及「勒索」。據了解，男子報稱任職公司董事。



消息指，兩名分別25及26歲的男事主，分別報稱電工及無業，上月中首次到九龍城界限街一非法百家樂賭檔，其間與賭場內的另外3名男子對賭，並贏了30萬元。至本周一（3日）兩人再到上址，同樣再與該3男對賭，兩人贏了數局後，被對方指責「出千」，隨即遭另外4名男子毆打，再被人用私家車送到吳松街一單位內禁錮。

在禁錮期間，疑犯逼兩人致電家人或朋友索款，過程中有人乘機報警求助。疑犯要脅兩人簽署600萬元的欠單後，便逃之夭夭。警方接報到場尋獲兩人，送往伊利沙伯醫院治理。警員經調查後證實兩人於櫃員機被人提走4萬港元，另有10萬港元被轉賬到一個不知名的戶口中，亦被人劫去約17萬元現金及2部共值1.4萬元手機。

警方一連兩日展開「犁庭掃穴」反罪惡行動，合共拘捕6人，包括涉嫌禁錮的一名21歲男子，另外亦搗破馬坑涌道一個非法麻雀檔。（警方提供圖片）

九龍城警區反三合會行動組、特別職務隊、雜項調查小隊及機動部隊人員，一連兩日（4月6日至7日）展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，巡查區內25間娛樂場所並搗破1個賭博場所。行動中九龍城警區反黑組經調查後鎖定案中一名疑犯，於周四（6日）早上於柴灣拘捕一名21歲姓龔的男子，涉嫌「非法禁錮」、「搶劫」及「勒索」。據了解，男子報稱任職公司董事。

另外，九龍城警區特別職務隊昨日（7日）傍晚約5時，在馬坑涌道12號一單位搗破懷疑非法麻雀檔，檢獲約1,200元現金、1張電動麻雀枱及2副麻雀。姓林（63歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；1男3女（43至71歲）則涉「在賭博場所內賭博」被捕。