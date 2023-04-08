2男非法賭檔錢贏被指出千　遭圍毆禁錮簽$600萬欠單　警拘21歲男

九龍城發生一宗賭檔禁錮及勒索案，兩名男子上月在非法賭檔嬴了30萬元，其後再賭又再贏錢而被懷疑「出千」，遭對方圍毆及禁錮劫財，更被逼簽下600萬元欠單。警方反黑組經調查後拘捕一名21歲男子，涉嫌「非法禁錮」、「搶劫」及「勒索」。據了解，男子報稱任職公司董事。



消息指，兩名分別26及26歲的男事主，分別報稱電工及無業，上月中首次到九龍城界限街一非法百家樂賭檔，其間與賭場內的另外3名男子對賭，並贏了30萬元。至本周一（3日）兩人再到上址，同樣再與該3男對賭，兩人贏了數局後，被對方指責「出千」，隨即遭另外4名男子毆打，再被人用私家車送到吳松街一單位內禁錮。

在禁錮期間，疑犯逼兩人致電家人或朋友索款，過程中有人乘機報警求助。疑犯要脅兩人簽署600萬元的欠單後，便逃之夭夭。警方接報到場尋獲兩人，送往伊利沙伯醫院治理。警員經調查後證實兩人於櫃員機被人提走4萬港元，另有10萬港元被轉帳到一個不知名的戶口中，亦被人劫去約17萬元現金及2部共值1.4萬元手機。

九龍城警區反黑組經調查後鎖定其中一名男子，於周四（6日）早上於柴灣拘捕一名21歲姓龔的男子。據了解，男子報稱任職公司董事。