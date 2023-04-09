警新界南打擊酒駕藥駕拘17男　27歲男遇截逃走涉8宗罪被捕

警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於4月8日至9日凌晨，在區內進行打擊藥後駕駛、酒後駕駛及超速駕駛行動，合共拘捕17名男子，包括一名53歲通緝漢。其中一名27歲男司機遇警截查時駕車加速逃走，最終在青衣被截獲，涉嫌藏毒、危險駕駛、無牌駕駛等8宗罪被捕。



圖為涉案車輛。（警方提供）

17名被捕男子介乎26至53歲，分別涉嫌酒後駕駛、藏毒、危險駕駛、拒捕、未獲授權而取用運輸工具、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、意外後沒有停車、未能出示身份證明文件及超速駕駛。當中一名53歲男子涉嫌欠交法庭罰款被通緝。

被捕人之一為27歲男子，他今日凌晨駕私家車在荃灣路的警方路障遇截，其間他突加速往青衣方向逃走。警員隨即兜截，於青衣担杆山路發現該名男司機及私家車。經初步調查，該名男司機涉嫌藏毒、危險駕駛、拒捕、未獲授權而取用運輸工具、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險、意外後沒有停車及未能出示身份證明文件被捕。

157車涉超速遭票控 7車疑非法改裝被扣查

行動中警方共向1227名司機進行酒精呼氣測試，並偵測到157輛車超速行駛及作出票控，亦就其他交通違例事項發出20張定額罰款通知書。另外，警員發現7輛車疑經非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。該些車輛已被送往汽車扣留中心，作進一步檢驗。

警方指出，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處監禁，呼籲市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法，打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。