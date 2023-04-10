非洲抵港婦報住「不存在」酒店惹疑　被揭體內藏90萬元可卡因

一名由非洲抵港的35歲女子，在機場入境過海關時，報稱入住一間在香港不存在的酒店，惹海關人員起疑，揭發她涉嫌體內藏毒。女子被送院後排出最少一公斤懷疑可卡因，市值約90萬元，涉嫌販運危險藥物被捕，將於周二（11日）在西九龍裁判法院提堂。



海關暫檢獲67粒、共重約一公斤的懷疑可卡因。（朱永倫攝）

涉案35歲女子由外地人，報稱任職資訊科技經理。她從肯尼亞內羅比出發，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴，於昨日（9日）飛抵香港。她在香港國際機場清關時，海關人員發現她提供的酒店預訂資料為一間在香港不存在的酒店，且與其在港逗留日數不符，因而懷疑她在體內藏有毒品。

女子被送院後等候檢查期間，在洗手間內排出懷疑可卡因，海關人員隨時以涉嫌販運危險藥物將她拘捕。她至今排出67粒共重約一公斤的懷疑可卡因，經醫生檢查後，相信其體內仍有懷疑毒品未排出，故她繼續留院接受醫學觀察，海關相信檢獲的毒品總數量會增加。

據了解，由亞的斯亞貝巴乘飛機來港最少需10多小時，過往亦有旅客從當地透過體內藏毒方式，將毒品運入香港。海關毒品調查科機場調查課署理高級調查主任姚文顥表示，通關後本港航空旅客人數增加，相信販毒分子會重施故技利用旅客帶毒，強調海關會密切留意國際販毒趨勢，以情報主導及風險管理為原則，適時調整行動策略，打擊毒品流入。他又指出，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。