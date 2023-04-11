警新界南一連7日打擊超速駕駛　拘19男　票控671輛超速車

新界南總區執行及管制組人員一連7日（4日至10日），在區內進行代號「飛盾（FASTSHIELD）」行動，合共拘捕19名本地男子，年齡介乎26至53歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「藏毒」、「危險駕駛」、「拒捕」、「未獲授權而取用運輸工具」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「意外後沒有停車」、「未能出示身份證明文件」、「超速駕駛」及「欠交法庭罰款」。另外，人員合共偵測到671部車輛超速行駛並作出票控，並就其他交通違例事項，發出197張定額罰款通知書及6張傳票。



此外，人員發現50輛私家車、3輛電單車及3輛輕型貨車，懷疑經過非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將涉事車輛拖往汽車扣留中心作進一步檢驗。人員亦向12部車輛發出欠妥車輛報告。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛及超速駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除了被罰款，亦會判處入獄及停牌，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。