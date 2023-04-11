西九法院走犯｜販毒男疑熟押犯程序換手帶逃脫　妻涉協助罪犯被捕

西九龍裁判法院發生的走犯事件，消息稱，逃脫的37歲疑犯過往疑曾犯事，時有出入法院，未知是否因而熟悉還押保釋程序，昨日於法院臨時囚禁室內，懷疑成功說服另一名獲准保釋的犯人與他交換身份，成功離開法院。警方證實逃犯的31歲妻子，因為提供金錢輔助，涉嫌協助罪犯已經被捕。



就走犯案件，警方回覆查詢稱，一名37歲姓陳本地男子，早前涉及一宗販毒案件被暫控，昨日（10日）在西九龍裁判法院內的臨時囚禁室等候還押期間，懷疑與另一名24歲姓林本地男子交換身份識別文件，以獲取能夠保釋的資格。陳男向警員冒認為林男，並成功獲准保釋候查。

案件由深水埗警區反三合會行動組跟進調查，警員於同日拘捕林男，涉嫌誤導警務人員。另外，警員亦發現陳男的31歲同姓妻子，於他逃脫後提供金錢輔助，涉嫌協助罪犯被捕。兩名被捕人士現正被扣留調查，至於陳男仍然在逃。案件列作「從合法羈押逃離」、「誤導警務人員」及「協助罪犯」。

據了解，所有疑犯在法院內的臨時囚禁室等候辦理手續期間，身上只有手帶作識別，個人隨身物品、身份證等則由相關人員保管，待疑犯可獲擔保時領回。陳男疑口頭上答應林男提供報酬，雙方交換手帶及個人資料，包括姓名及身份證號碼。其後陳男以林的手帶及個人資料辦理手續，成功瞞天過海，以保釋身份離開法院。人員雖然很快發現，但陳男已經逃之夭夭。