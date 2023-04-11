巴士MMA大混戰　口罩翁疑咳嗽惹不滿　兩婦連環拳揮拐杖施襲

一輛龍運巴士發生「MMA」大混戰事件。有網民在facebook發帖，表示於一輛由荃灣前往東涌的E31線龍運巴士，目擊一名戴口罩老翁在車上疑因咳嗽引起鄰座乘客不滿與其口角，其後大打出手，一對男女分別用手捉住老翁腳部及連環拳施襲，對面另一名持拐杖老婦亦揮拐杖襲擊老翁。



灰衣長髮女子與對面的藍衣拐杖老婦不斷打向坐在角落的口罩翁。（香港突發事故報料區facebook/網民Yan Chan片段截圖）

上載片段的網民稱，今午約1時40分由荃灣愉景新城，乘E31線巴士往東涌，巴士駛入青衣區前，坐在車尾太平門旁的口罩翁突然「咳咗兩聲」，隨即引起鄰座男女乘客不滿，雙方一度發生口角，其後更大打出手。

該網民上載的片段顯示，長髮女子不停以雙手打向口罩翁的頭、面及身體，口罩翁出手還擊，其墨鏡及一隻相信屬於他的鞋被打至飛脫；拐杖老婦則多次以拐杖揮向口罩翁施襲。至於旁邊一名白髮男子，則伸手一直按住口罩翁的腳。車上當時有不少乘客，有人連叫多次「報警啦！」，亦有人出聲嘗試制止打鬥，稱「你哋唔可以咁樣㗎！」、「喂！收手啦！」等。巴士車長其後走到車尾位置了解事件，片段至此結束。

一隻相信是口罩翁的鞋被打至飛脫（藍圈示）。（香港突發事故報料區facebook/網民Yan Chan片段截圖）

發帖網民稱，車長當時表示如果涉事者「再嘈嘅話就要落車同埋報警，而同時要求佢哋分開坐」，惟長髮女子仍繼續指罵。該網民又稱，女子坐到另一座位後，口罩翁一直合上雙眼，「擔心佢有咩事」，故下車前有通知車長留意口罩翁的情況及通知公司。《香港01》正就事件向九巴查詢。