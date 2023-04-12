警拘衝路障男司機涉藏毒等8宗罪　點算揭遺失2小包證物可卡因

警方新界南交通部周日在荃灣路障截查一可疑車輛時遇反抗，司機加速飛馳逃跑3公里，被截獲後仍激烈反抗，最終被警員制服，行動中警方檢獲懷疑可卡因，27歲司機涉嫌藏毒及無牌駕駛等8宗罪被捕。不過事件餘波未了，據報警方在行動期間遺失證物，兩小包懷疑可卡因被丟失。

消息指，當日警方設路障時，涉事私家車衝過路障，有熱心市民以私家車阻攔，結果車輛發生碰撞。警方及後成功截獲人車，調查後檢獲懷疑可卡因，由於數量不多，估計是自用，惟返回警署點算證物及磅重時，卻發現兩小包懷疑可卡因不知所終，懷疑事發時環境混亂，加上疑犯曾激烈掙扎，不排除人員於現場遺失有關證物，案件初步沒有可疑，警方會跟進調查事件。



警方新界南總區交通部執行及管制組，上周末一連兩天在荃灣青荃橋近荃青交匯處進行路障檢查。周日（9日）凌晨4時，一輛私家車沒有按指示停車受查，反而加速逃跑，私家車撞到一輛警車也沒有理會，司機繼續飛馳，雙方追逐約3公里，司機在青衣擔杆山路棄車，但隨即被警員追上制服。

警方在車上發現少量懷疑霹靂可卡因，27歲男司機涉及8宗罪，包括藏毒、偷車、無牌駕駛、無第三者保險危險駕駛、遇事故後沒有停車、未能出示身份證及拒捕，案件交由新界南警區重案組跟進。不過，疑犯被帶返警署後，警方發現其中有兩包可卡因疑在青衣擔杆山路現場丟失。

警方於復活節假期期間，針對酒後和毒後駕駛在全港多處設路障查車，其中新界南交通部於周六和周日（8日、9日）採取行動，共 1,227 名司機接受了呼氣測試，警方發出 157 張超速告票。