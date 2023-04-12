躉船載空貨櫃圖魚目混珠避查　海關檢$7500萬私煙拘3船員

海關於青衣對開水域偵破一宗大型走私香煙案件，海關上周二（4日）以雷達發現一艘拖船正拖動一艘躉船並以較正常快的速度航行，引起懷疑遂派出2艘截擊艇進行截查，最後在翌日檢獲約2000萬支懷疑私煙，估計市值約7500萬，應課稅值約5000萬，並即時拘捕3名疑懷疑涉案船員，年齡介乎27至57歲。



海關港口及海域科海域突擊及策略規劃組高級督察蔡賢銘交代案情指，上周二（4月4日）傍晚時分，當海關雷達監控指揮中心監控本港水域時，發現一艘拖船正拖動一艘躉船在香港島的雷南水域以較正常更快的速度航行，認為當中有可疑，故隨即派出2艘高速截擊艇進行截查，其後於青衣對出海面成功截停船隻並登船調查，當時2艘船上共有3名香港男船員，及載有16個貨櫃。當海關要求出示載貨艙單時，船員支吾以對，除了無法提供相關文件，更無法清楚交代貨櫃內容，海關亦無法聯絡船公司。

海關上周三（5日）於青衣對開水域偵破一宗大型走私香煙案件，獲約2000萬支懷疑私煙，估計市值約7500萬，應課稅值約5000萬，並即時拘捕3名疑懷疑涉案男子。（蔡正邦攝）

海關港口及海域科海域調查組督察陳阿小表示，涉案躉船載有16個貨櫃，有別於一般載放數十個貨櫃，並不符合經濟效益。由於情況異常，海關隨後作進一步檢查，並於翌日（4月5日）打開貨櫃，發現16個貨櫃中大部分均為空載貨櫃，但有2個貨櫃被加上封條，懷疑走私集團將載有私煙貨櫃混入空載貨櫃，企圖魚目混珠避查，最後於2個貼上封條的40呎貨櫃內檢獲該批不同牌子的懷疑私煙，總數約2,000萬支，估計市值約7,500萬港元，應課稅值約5,000萬港元，人員隨即拘捕該3名船員，介乎27至57歲。陳阿小表示，檢獲的懷疑私煙近半為本地不常見的品牌，估計私煙除了供應予本地市場，部分亦將轉運至其他地方。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。