西貢搭棚工人伏屍岸邊　屍體由消防水上電單車移走　死因未明

昨日（12日）下午2時56分，有釣魚人士在西貢清水灣二灘對開近蝦山篤，發現有人倒卧岸邊。救援人員到場經檢驗，證實該男子已告不治。警方隨即展開調查，稍後證實死者姓黃41歲，惟死因有待剖屍檢驗，案件列屍體發現處理。

據稱，屍體已有腐爛跡象，沒有可疑傷口，被發現時仰臥，穿著普通的登山服，背著一個帆布背包，內裡的財物完好無缺。

由於當時已經入夜，移走屍體有困難，至今日（13日）早上9時15分，消防員再次到場協助將屍體移走。消防派出水上電單車靠岸，由兩人將屍體包裹、固定在長脊椎板上，然後綁在水上電單車車尾，送上消防船，駛往西灣河水警基地，再送往殮房等候驗屍，案件由將軍澳雜項調查隊跟進。

消防水上電單車靠岸後，兩名消防員將屍體包妥綁在水上電單車尾運到消防船。（鄭嘉惠攝）

據了解，死者是搭棚工人，與妻子育有一對子女，住在黃大仙下邨。家人稱，警方只通知他們黃在西貢出事離世，但如何發現及詳細情況，也暫未告知。由於事主已婚遷出，與其他家庭成員關係比較疏離，不常聯絡，家人也不知道他可有任何問題困擾，而平日也沒有行山習慣，故對他何以伏屍岸邊，實在百思不得其解。

家人又指，事主性格較內向，甚少外出，即使放假，也多留在家中休息。死者妻子於本月初帶同兩名年幼子女返內地度復活節假，家人已通知妻子噩耗，並着孤寡投靠夫家，但被拒絕。

+ 3