海關屯門秀茂坪搗兩公屋私煙倉　$55萬私煙擬供應居民　兩男被控

海關昨日（12日）及今日（13日），分別在屯門和秀茂坪兩公共屋邨進行反私煙行動，搗破兩個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲共約15萬支懷疑私煙，估計市值約55萬元，應課稅值約37萬元。兩名涉案男子被捕，並已被落案控以「處理應課稅品條例適用的貨品」罪。海關相信，涉案私煙主要供應予區內公屋居民。



海關昨（12日）在屯門蝴蝶邨截查一輛輕型貨車，檢獲約8萬支懷疑私煙。（海關提供）

海關人員昨日中午先在屯門蝴蝶邨截查一輛輕型貨車，在車內檢獲約8萬支懷疑私煙，拘捕56歲男司機。人員其後扣查該輛懷疑用作儲存及分銷私煙的車輛。

關員昨日於秀茂坪安達邨拘捕一名28歲男子。（資料圖片／梁偉權攝）

至昨日下午，海關人員在秀茂坪安達邨一個單位，搗破另一個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲56,840支懷疑私煙，市值21萬元，應課稅值14萬元，拘捕獨居涉案單位的28歲男速遞公司職員。海關跟進調查後，今早再在秀茂坪郵政局，從一個韓國抵港的郵包中，檢獲約8,000支懷疑私煙。

▼海關搗破秀茂坪安達邨公屋單位私煙儲存倉庫▼



海關在秀茂坪安達邨公屋單位檢獲56,840支懷疑未完稅香煙，市值21萬元，應課稅值14萬元。（海關提供）

海關指出買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。他們會繼續追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。如發現有公屋單位涉及有關罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。