警少訊東九龍總部辦Glampling　30高中生體驗警務工作

少年警訊參考年初秀茂坪警區首辦警署天台露營後，於4月11至13日，連同其他警區在東九龍總區警察總部舉行「沉浸式體驗，警署日與夜」的「Glampling」，讓參加者接受三日兩夜沉浸式訓練，提升個人質素及體驗警務工作，並由出任活動大使的警務人員陪伴及帶領，面對生活上各種挑戰，務求培育青少年成為領袖和滅罪夥伴。



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秀茂坪警區指揮官謝翠恩總警司表示，秀茂坪警區少年警訊旨在透過舉辦多元化活動，向學生灌輸正向價值觀及栽培未來領袖，致力陪伴青少年健康成長。今次活動邀請了東九龍總區內12間學校共30名就讀高中的少年警訊學生參與，在警務人員帶領下進行各式各樣的訓練及體驗，深度認識香港警察，提升他們個人素質及服務社會的公民責任，成為青年領袖，滅罪夥伴。

是次活動把東九龍總區總部的9樓平台佈置成露營場地，帶領青少年學習戶外露營及煮食技巧，以至西餐餐桌禮儀環節，並會走訪警察總部及警區警署，讓青少年了解日常巡邏警員裝備。另外，一眾青少年和活動大使透過分享和對話環節，加深對警務文化和工作的理解。每天早上的升旗環節，亦加深學員對國家的歸屬感。

活動加入了體能訓練，讓青少年鍛鍊體魄，增強自信心，包括做早操、攀石活動、登山、高爾夫球運動。活動亦增設元宇宙訓練，為學員廣闊視野。學員亦充當滅罪宣傳大使，以巴士巡遊方式走入社區，為居民送上紀念品和宣傳防騙訊息。