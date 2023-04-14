「猜猜我是誰」中年漢呃長者$10萬　貪得無厭　再索款時被捕

警方將軍澳警區於本周三（12日）接獲一名81歲女子報案，指懷疑接獲「猜猜我是誰」電話騙案，騙徒聲稱是報案人的兒子，並被警方拘捕需10萬元現金作保釋用途，及後要求報案人到指定地方交保釋金，報案人遂按指示到指定地方將10萬港幣現金交予對方。

報案人事後聯絡兒子求證，懷疑受騙，於是報警求助。騙徒昨日（13日）再次致電報案人，並用同樣藉口向報案人索取5萬港幣現金。

將軍澳警區刑事調查隊第2隊人員根據線報及經深入調查後，同日於紅磡展開拘捕行動，拘捕一名47歲姓容本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。行動中，人員檢獲一部手提電話，懷疑與案有關。

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；

（2）如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙；

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者；

（4）市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。