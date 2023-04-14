六旬的士司機兜售山寨iPhone　低價賣予3乘客　涉詐騙被捕

《香港01》於本月初率先報道，多人在抖音、小紅書等平台分享「香港最新型詐騙」，揭發有黑心的士司機疑在後座「刻意」遺漏看似全新的「iPhone14 Pro Max」，並以手機無SIM卡且找不到失主為由，「低價」賣給乘客，但該部手機實為山寨機；《香港01》曾聯絡到事主講述詳情。本港警方隨後展開調查，前日（12日）拘捕一名60歲司機，他涉嫌與3宗同類案件有關，涉款6,000元。



油尖警區刑事調查隊第8隊主管李凱正督察，今日（14日）交代案情稱，警方於今年2月23日、4月1日及4月9日，分別接到3名受害人（年齡由45至51歲）報案，指乘搭的士途中，司機以低價兜售手機。3名事主分別付款$1,500、$2000及$2500各司機購買手機，但落車後發現該部手機是仿製品。

警方接報展開調查，鎖定一名目標男子，並於本周三（12日）在元朗區拘捕疑人，在他的住所檢獲9部仿製手機。疑犯姓周60歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，目前被扣留調查。據悉，有人在內地購買仿製品，每部1,000元。

警方未有透露行騙手法的詳情，只表示涉案司機在車程完結，乘客付車資之時，「用快嘅說話兜售，好快嘅手法令受害人被騙」。李凱正表示，留意到網上都有受騙影片個案，呼籲受害人報案，或致電防騙易熱線18222查詢，亦可瀏覽反詐騙協調中心網頁，以獲得最新騙案手法資訊及警示。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。

《香港01》曾經聯絡到其中一名受害人的女兒「小寧」，她講述其母親和阿姨遇事的經過：事發於本月2日，她們從旺角乘坐的士去尖沙咀，一上車她們就發現後座有一部手機，於是撿起並交給司機。司機一開始輕鬆地說：「沒事的，失主一會兒就打回來了，她們出個車費我就給她們送過去」，但不久後，司機就說「咦，怎麼還沒打回來」並查看手機，然後喊道：「哎呀裏面都沒有SIM卡，那看來是聯繫不上了。」

「小寧」續說，司機又透露遺落手機的遊客來自內地，強調失主無法尋回，編造出一個完美的故事背景；又指自己不用iPhone，原打算便宜賣給同事，不如賣給小寧的母親，最後雙方以2,000元成交。直至母親將手機交給「小寧」，她才發現手機是山寨機。

「小寧」報案時得悉，他們並非唯一受害者，懷疑歹徒是慣匪，但卻被警員勸退，警方回應她說「詐騙很難收集線索」，除非某天查車捉到涉案司機，當時他身上又有多部一樣的山寨機云云，令她感到氣憤和無奈。

另外，亦有內地遊客錄下司機疑似設局的經過，手機並非正貨等片段，上載到抖音或小紅書等平台，讓來港旅遊的人士提高警覺。

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