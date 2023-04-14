上水91歲婆婆遇電騙　協警當場拘騙徒　揭另涉同類騙案

針對長者的電話騙案杜之不絕。今日（14日）再有一名機智長者識破騙局，協助警方拘捕騙徒。上水一名91歲姓朱婆婆早前接獲騙徒來電，對方冒認為其兒子，指被警方拘捕，需母親幫忙繳交10萬元保釋金，並相約在上水嘉福邨福安樓一單位交收款項。婆婆聯絡兒子後懷疑受騙，女婿得知事件，於今日（14日）下午3時許報案求助。



大埔警區情報組及上水分區特遣隊人員接報到場，以涉嫌「企圖以欺騙手段取得財產」罪，拘捕上門收款的越南籍20歲男子，他持有香港身份證。被捕男子現正被扣留調查。案件中，婆婆沒有金錢損失。



案件交由大埔警區刑事調查隊第一隊跟進。警員發現被捕男子涉及另一宗發生於4月12日的同類型騙案，案件中，一名72歲姓陳女子同樣接獲來電，來電者冒認為受害人兒子被捕，要求繳交保釋金。被捕男子前往位於大埔太和邨一單位外，向受害人收取約27萬元現金。被捕男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，現正被扣留調查。



婆婆相約騙徒在上水嘉福邨福安樓交收款項，協助警方拘捕男子。（資料圖片）

警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案；如有案件涉及保釋金，巿民可向有關警署核實，避免受騙；市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享防騙訊息，避免他們成為受害者；市民如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。