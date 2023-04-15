情侶的士上嘈交　青葵公路青年激動跳車　墮地跌穿頭受傷

今日（15日）清晨6時14分，一名青年偕女友乘搭的士途中爭執，車行至青葵公路瑪嘉烈醫院對開時，男事主情緒激動，突然開門跳車，結果如滾地葫蘆般墮地跌穿頭流血，的士司機慌忙煞停報警求助。警方到場將傷者送院，案件列企圖自殺處理。



姓馮的士司機向警方講述事件始末。

涉事的士司機姓馮，他在場向警員稱，一對情侶在尖沙咀美麗華上車前往荃灣中心，沿途吵過不停。司機不肯定他們吵架內容，但似乎是感情問題為主；車行至青葵公路瑪嘉烈醫院對開，男事主越來越激動，一度推開車門欲跳車，幸被其女友阻止。馮亦減低車速，由中線扭到路肩，以免發生意外，不料車還未停定，男事主再次推開車門跳車，結果如滾地葫蘆般倒在地上。

司機連忙煞停落車查看，只見男事主穿頭流血、手腳擦傷，連忙報警，由救護員到場替男事主包紮及送院。現場消息稱，有人感到氣憤，「唔想見到個女朋友」，於是開門跳車。

司機稱，當時時速80公里以下，已經在減速中，詎料男事主突如其來開門，也來不及煞停。他慨嘆，這是他今日第二轉車，「錢都無得收，好黑仔！」

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