放假助好友搬貨突不適　六旬維修技工猝死　遺孀：佢一直身體健康

今早（15日）葵涌一名62歲姓王男子於搬運貨物期間猝死。死者妻子接受《香港01》訪問時透露，丈夫阿忠任職維修技工，適逢今日放假，協助認識多年好友到上址幫忙搬貨，豈料出事。她指丈夫過往一直身體健康，「咁突然，身體無特別，唔知點解會咁」，又指事後好友感到內疚，王太亦安慰對方「唔關佢事，呢啲嘢好難講」。



今早（15日）葵涌一名62歲姓王男子於搬運貨物其間意外猝死。

丈夫突猝死好友感內疚

王太透露，丈夫阿忠從事酒店維修工作，育有一對子女，剛出身社會。她指阿忠今日放假，兩人相識多年的好友著阿忠幫忙到葵涌搬貨，今早7時許吃完早餐便出發，「阿忠見佢成日搵唔到人幫手，所以成日都會話幫手」。至上午10時許，王太收到好友來電指阿忠出事，著她趕到醫院。

她引述好友指，阿忠當時「好似有痰卡住」，見他不斷流汗，曾詢問他是否太熱，但見阿忠突然呼吸困難，便召喚白車。她指醫院不排除阿忠患有隱性心臟病，好友對事件感到很內疚，王太亦安慰對方「唔關佢事，呢啲嘢好難講」。

過往健康無恙 遺年邁母親

王太指，丈夫身型圓潤但血壓正常，亦沒有家族心臟病史，一直身體健康，更曾任民安隊隊員，「佢唯一唔鍾意做身體檢查，話自己行得走得」。王太續指，丈夫只有轉天氣時會有少許咳嗽，但看醫生食藥後便痊癒。

王太憶述夫婦二人常討論生死，對生死感豁達，為人樂觀，阿忠父親亦活到80多歲才離世，又指丈夫以往曾戲稱「家族基因犀利，自己都可能有80至90歲」。王太續指，平日會與丈夫一同照顧其93歲母親，如今亦難以跟奶奶交代事件，「咁突然，（丈夫）身體無特別，唔知點解會咁」。