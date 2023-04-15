觀塘奪命車禍｜鄰居指死者晚年坎坷喪妻兒　患認知障礙不時迷路

觀塘周六（15日）發生奪命交通意外，一名83歲老翁在物華街裕民對市集對開，橫過馬路時，被巴士撞倒輾斃。據鄰居透露老翁生前獨居，經常在觀塘一帶出沒，又形容其晚年坎坷，兒子及妻子相繼離世後，近年死者出現認知障礙症狀，不時忘記自己身處何地，更曾經於走廊垃圾房便溺。



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83歲姓陳男死者，生前居於將軍澳富康花園，其鄰居透露，死者早年在內地擔任教師，南下香港則任職的士司機。死者膝下原有3名兒女，惟10多年前，孻仔在一場電單車交通意外不幸喪生，數年前太太因中風離世。其餘1子1女亦已搬離，死者平日三餐亦會出外用膳。

鄰居又指老翁近年受認知障礙纏繞，不時忘記自己身在何地，更曾經於走廊垃圾房便溺。鄰居指，有一次老翁打算前往探望兒子，惟最終在屋苑樓下不停兜圈，需由鄰居協助並借錢搭的士前往。鄰居形容老翁「好好人」，患病前與鄰里關係不俗，近年經常反應呆滯，不懂回應人，鄰居得悉老翁離世後亦感到難過。

死者住所半道鐵閘被拆，大門亦有新舊花痕。街坊指，老翁經常忘記帶鎖匙無法開門，於是家人乾脆拆去鐵閘。老翁隨身袋中也有一張印有住所地址的紙，以防他忘記如何回家。

街坊指，老翁經常忘記帶鎖匙，開不到門，於是家人乾脆拆去鐵閘。（香港01記者攝）

根據認知障礙症協會網站資料，遊走是常見的認知障礙症狀，患者可能會四處徘徊或漫無目的地遊走，也會認不出自己的家。協會建議，家人或照顧者可讓鄰居、大廈管理員知道他們是認知障礙症患者，若患者獨自外出時，請他們通知其家人。或在大門安裝門鈴或感應器，當大門開啟時會發出聲響，讓照顧者知道患者外出。

現時，家屬亦可透過社會福利署申請受資助的安老院舍、長者日間護理中心及長者中心提供一系列的支援服務，包括住宿照顧、日間護理、社區照顧及照顧者支援服務。