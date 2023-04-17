九龍灣台式食肆爆罵戰　侍應揚言「隻揪」　食客「嬲爆」報警

九龍灣發生侍應與食客的糾紛案。昨（16日）午4時許，警方接獲一名姓何（61歲）男子報案，指在德福廣場一間台式食肆用膳期間，與一名姓李（27歲）男職員爆發罵戰，期間懷疑被對方恐嚇。警方趕抵調查後，相信雙方因落單及態度問題爭執，但不涉刑事成份，將案件列作「糾紛」處理。事主何先生向《香港01》稱，該職員曾揚言要「隻揪」，他認為事態嚴重，已向該食肆所屬的太興集團投訴。



涉事員工在場助查。（讀者何先生提供）

何先生憶述，昨午約3時10分，他偕妻子結伴前往涉事食肆午膳。約10分鐘後以自助形式落單，點了1碗牛肉麵及1杯凍芒果冰。惟兩人呆等近40分鐘，直至下午4時，飲料仍遲遲未到。何先生遂向涉事男職員查詢，對方卻回覆「前面仲有好多單」，且態度欠佳，雙方因此發生爭執。何先生指，對方揚言要「隻揪」，他立即向經理投訴及要求報警，但經理亦未有理會，他遂自行報警。

何先生表示，警員到場調查後，指「隻揪」並非恐嚇，故不涉刑事成份。他其後如常結賬，但認為事態嚴重，事件不但反映出該員工態度惡劣，他亦認為該職員未能控制自己情緒，恐會影響食客安危，故決定電郵該食肆所屬的太興集團投訴，希望集團正視，以防其他食客有同樣遭遇。