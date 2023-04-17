彩虹邨上海華麗理髮公司失火｜今復電營業　老闆仍未平復心情

彩虹邨開業逾半世紀的「上海華麗理髮公司」，上周六（15日）晚發生火警，經過清理維修，今日終於恢復營業。



前晚11時，髮型屋疑因後巷雜物起火，幸消防員及時救熄，未有波及前舖理髮店面位置，不過火警影響供電，店舖昨天（16日）暫停營業。老闆安排電力維修師傅緊急維修，《香港01》記者今早（17日）再到「上海華麗理髮公司」視察火災後情況，店舖電力已經恢復，後欄起火位置的雜物也清理妥當，今日照常營業，惟老闆心情尚未平伏。

起火的上海華麗理髮公司位於彩虹邨金漢樓地下，前日（15日）晚上約11時突然冒煙，街坊發現報案，並嘗試救火時受傷。試圖救火受傷的男街坊28歲，他見到理髮店起火後嘗試取滅火喉救火，但不成功，弄傷手指。後來店主胞姊開門讓消防員進內救火。附近一名居民吸入濃煙不適，與該名28歲男街坊在現場接受治理後毋須送院。火警原因據稱由理髮店後巷有雜物起火引致，經調查後火警起因無可疑。

「上海華麗理髮公司」裝潢傳統復古，不時借出作拍攝場地，包括借場予本地男團MIRROR拍攝英文歌《Rumours》的MV，門外亦貼著MIRROR海報。