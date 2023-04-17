海關高速截擊艇出動截躉船　揭暗藏$7400萬內地製私煙　3船員被捕

海關偵破一宗海上走私香煙案，周三（12日）傍晚派出高速截擊艇在青衣對開海域進行攔截，終截獲拖船連躉船，在其中兩個貨櫃內檢獲2,000萬支懷疑私煙，市值約7,400萬元，應課稅值5,000萬元。海關檢獲的紙箱顯示，涉案香煙在內地製造，包裝上印有「專供出口」字眼，行動中3名介乎24至54歲的本地男船員被捕。



海關展示檢獲的懷疑私煙。（林振華攝）

海關上周三（12日）傍晚利用雷達監控系統，在香港西南部水域發現一艘可疑拖船，以較快速度拖着一艘躉船行駛，於是派出高速截擊艇在海上欄截，成功在青衣對出海面截停目標船及登船搜查。當時涉事船上載有3名船員及15個貨櫃，惟船員一直不合作，且未能出示載貨倉單或文件以證明或交代貨櫃內資料，引起海關人員懷疑，於是進一步檢櫃船上貨櫃。

海關展示檢獲的懷疑私煙。（林振華攝）

海關至4月13日打開其中兩個40呎貨櫃，發現櫃內裝滿香煙，從檢獲的紙箱顯示，涉案香煙由內地製造，包裝上印有「專供出口」字眼，海關人員遂拘捕3名船員，並將案件交由海域調查組接手跟進。海關強調會繼續採取情報主導執法策略，加強情報蒐集，密切留意走私情況，如發現違法情況，會果斷執法。

海關提醒，走私屬嚴重罪行，一經定罪最高罰款200萬元及監禁7年；本案涉案者亦可能觸犯《應課稅品條例》，一經定罪最高罰款100萬元及監禁兩年。市民如發現懷疑走私活動，可致電海關24小時舉報熱線2545 6182，或透過專用電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。