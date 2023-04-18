中年婦被騙去550萬元　醒目銀行職員察覺騙徒提款　雙程證男被捕

67歲女子，本月初遭冒認入境處職員的騙徒行騙，依對方指示開立新戶口，並將550萬元轉賬予騙徒始發覺被騙報警求助。騙徒去如黃鶴，警方追查之際，昨日接獲銀行職員報案，指有人從受害人戶口提款，警員到場拘捕一名雙程證男子涉嫌詐騙。

警方稱，一名67歲本地女子，於本月2日接獲自稱為入境處職員的騙徒來電，對方其後將來電轉駁至另外兩名自稱為公安的騙徒接聽，並指女事主涉及兩宗非法包裹及洗黑錢刑事案件，要求她與警方會面。

女事主不虞有詐，於兩日後（4日）在紅磡區與一名自稱警員的騙徒會面，並按對方要求開立新的銀行戶口，將約550萬元轉賬至該戶口，更把戶口資料交予騙徒。女事主其後發現戶口內所有款項被轉走至另外4個銀行戶口，懷疑受騙，於4月11日報案求助。

警方昨日（4月17日）接獲灣仔區一銀行職員報案，指一名男子懷疑從一個懷疑與案有關的銀行戶口提款。人員接報到場，拘捕該名37歲持雙程證內地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。案件交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進。

警方不排除有更多人被捕，並重申任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

警方提醒市民，內地執法人員是不會以預錄語音形式致電市民，亦不會透過電話或網上要求市民交出個人資料或款項以證清白，內地執法人員亦不會委派人員派送公文。市民如有任何疑問，可致電香港警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線，以協助應對懷疑騙案。