警深水埗冚賭檔拘10人包括業主　另揭被捕4人正被通緝

深水埗警區特別職務隊根據線報及經深入調查後，在區內展開「虎撲」的反罪惡行動，突擊搜查福榮街一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲一批賭博用具、一批充值點數遊戲卡及約3,000元賭款，總共拘捕10人包括業主，懷疑他知道涉案單位會被用作為賭場，警方同時揭發其中4名被捕男女正被通緝。



警員上周六（15日）下午展開第一波行動，先在涉案單位拘捕9人，當中一名48歲姓李男子涉嫌「管理賭博場所」罪名被捕，另外，4男4女年齡介乎23至63歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」罪名被捕，當中一名被捕女子未能出示身份證明文件，同時涉嫌「外出時未有攜帶身份證明文件」罪名。另外警方又發現當中2男2女正被通緝，所有人已獲准保釋候查，案件將於下月上旬在西九龍裁判法院提堂。據了解，被通緝4人涉嫌欠交罰款和違反懲教署監管令。

直至今日（20日），警員再拘捕該單位77歲姓何男業主，涉嫌「明知而容受該處所使用作為賭場」，他現正被拘留調查。

警方檢獲一批賭博用具、一批充值點數遊戲卡及約3,000元賭款。（警方提供圖片）

警方強調，根據香港法例148章《賭博條例》，「明知而容受該處所使用作為賭場」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款50萬元及監禁7年，呼籲各位業主租出單位時要多加注意，避免助長歪風。