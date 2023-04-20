海關深水埗粉嶺搗3私煙倉　拘4無業男檢590萬元私煙

海關今日（20日）在深水埗和粉嶺偵破兩宗私煙案，搗破3個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲共約160萬支懷疑私煙，估計市值約590萬元，應課稅值約400萬元，相信私煙主要供應予區內居民。兩案合共4名無業男子被捕，海關正追查私煙的來源及去向，不排除會有更多人被捕。



海關在深水埗和粉嶺偵破兩宗私煙案，搗破3個懷疑私煙儲存倉庫，檢獲共約160萬支懷疑私煙，估計市值約590萬元，應課稅值約400萬元。（海關提供）

在首宗案件，海關人員今日凌晨在深水埗進行反私煙行動，在一個分間單位內檢獲約87萬支懷疑私煙，並拘捕兩名分別46歲和51歲懷疑涉案男子。跟進調查後，海關人員隨即於附近一個後巷倉庫內再檢獲約12萬支懷疑私煙。

第二宗案件當中，海關人員同日凌晨在粉嶺坪輋進行反私煙行動，在一個鐵皮場檢獲約60萬支懷疑私煙，拘捕兩名分別19歲和21歲的懷疑涉案男子，一輛懷疑用作儲存及分銷私煙的輕型貨車亦被扣查。

在粉嶺私煙案中，海關扣查一輛懷疑用作儲存及分銷私煙的輕型貨車。（海關提供）

海關指出，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶crimereport@customs.gov.hk，舉報懷疑私煙活動。