警將軍澳拉34人涉28宗騙案　涉款逾千萬　1人因賣個人資料被捕7次

將軍澳警區針對區內科技罪案及詐騙案數目上升，於本月9日至21日展開2星期名為「迅威」的執法行動，主要打擊騙案及洗黑錢活動。行動中，警方以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕34人，包括1名內地女子及1名非華裔女子，年齡介乎18至64歲，涉及28宗騙案，騙款超過1,285萬元；其中1名被捕人更因提供個人資料予詐騙集團使用，先後被不同警區拘捕7次。



將軍澳警區科技罪案組督察羅君傑指，將軍澳警區於2023年首季共有1135宗刑事宗案件，當中605宗、近5成案件為科技罪案及詐騙案，對比去年同期259宗案件，上升了75%。當中網上購物騙案比例最高，其次是電話騙案，網上情緣及投資騙案雖然數量較少，但涉及大額騙款。

一人提供個人資料予詐騙集團使用 先後7次被捕



有見及此，將軍澳警區進行2星期打擊騙案及洗黑錢行動，以「以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（「洗黑錢」），拘捕23名本地男子、9名本地女子、1名內地女子及1名非華裔女子，年齡介乎18至64歲，當中大部分為傀儡戶口持有人，報稱為無業、建築物工人，學生、清潔工人等。其中一名被捕人更因提供個人資料予詐騙集團使用，被不同警區拘捕7次，包括涉及電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案。

34人涉28宗騙宗 單一最高騙款為454萬元

警方相信被捕人涉及28宗騙案，總騙款超過1,285萬。騙案包括8宗網上購物騙案、9宗網上情緣騙案、及11宗電話騙案、投資騙案和求職騙案；當中單宗最高騙款騙案為電話騙案，涉及454萬元。所有被捕人已獲准保釋候查，須於6月中旬向警方報到。案件仍在調查中，警方不排除有更多人被捕。行動中，人員共檢獲9部手提電話、1部電腦、一批銀行文件及銀行卡等。

將軍澳警區科技罪案組督察羅君傑交代案情。（蔡正邦攝）

羅君傑表示，部分被捕人是在網上看到廣告聲稱會收買戶口或個人資料，遂提供自己的銀行戶口及個人資料，以換取數百至數千元的報酬，詐騙集團再利用他們的戶口收取騙款及用作洗黑錢。羅表示，詐騙集團更會利用同一個戶口或同一套個人資料去收取不同的騙案所得的騙款。

他提醒市民「不要租」、「不要借」、「不要賣」個人資料、銀行戶口和網上電子支付平台的戶口予他人，以免令自己誤墮法網。

警方呼籲市民應小心保護個人資料，包括身份證、銀行、稅務等文件，以及自拍照片、錄像等可以用作網上開戶或借貸的個人資料及訊息。如懷疑當中涉及詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。

警方重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款500萬元及監禁14年。