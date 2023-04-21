網售名貴貨品遇彈票黨　26人中招失$180萬　警拘12人

警方搗破一個「彈票黨」詐騙集團，拘捕12人，揭發他們涉及26宗網上購物騙案，損失財物金額高達180萬元。其中一名事主損失一個價值31萬的名牌袋，為最高金額的單一案件。警方仍繼續調查案件，不排除有更多人被捕。



東九龍總區重案組主管高級督察劉啓彥展示檢獲的證物。（蔡正邦攝）

東九龍總區重案組主管高級督察劉啓彥表示，騙徒在網購平台向事主假稱買酒、電話、手袋、手錶等名貴產品，但在交收前10多分鐘以短訊聯絡事主稱「唔得閒」，安排親友或同事代為交收貨物。詐騙集團成員與事主面對面交收貨物的同時，另一成員會存入無效支票到事主的戶口，以製造付款假象。在部份案件當中，騙徒會提供入票收據或假過數紀錄作付款證明；有時更會訛稱將不慎額外金額存入事主戶口並提供入數紙證明，要求退款，事主檢查時不虞有詐跟從指示退款或交出貨物，至發現彈票時才知道受騙及報警。

騙徒會將無效支票到事主的戶口，以製造付款假象，至事主發現彈票時始知受騙。（蔡正邦攝）

東九龍總區重案組經調查及情報分析，鎖定一個活躍的彈票黨集團，在本月18至20日進行代號「隧光」行動，拘捕10男2女，年齡介乎19至70歲，涉嫌以欺騙手段取得財產罪。劉啓彥稱，他們牽涉去年12月至今年3月的26宗網購騙案，涉在案中擔當不同角色，包括在網上平台聯絡事主、交收、提供支票戶口等。他們已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。行動中，警方亦檢獲大量電話及電話卡、傀儡支票、入數紀錄及懷疑被捕人犯案時穿著的衣服等。

警方指出，在網上買賣物品時，賣家提供入數紙不代表完成付款，買家戶口結餘有增加不代表轉帳成功，因銀行處理支票時需要一至兩個工作天核對資料，確認支票有效才存入收款戶口的可用結餘，如支票失效便會彈票，賣家應查看戶口可用結餘金額以核實交易是否成功。市民如有懷疑，可在警方的「防騙視伏器」輸入相關電話號碼或社交媒體帳號以評估風險，或致電防騙易熱線18222查詢。