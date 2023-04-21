入境處一連4日反黑工　搜30地點拘18人　包括兩走水貨內地客

入境處於本月17至20日，一連4日在全港各區展開代號「曙光行動」及「風沙行動」的反非法勞工行動，共拘捕13懷疑非法勞工、4名涉嫌聘用非法勞工的僱主，以及一名涉嫌協助及教唆者。被捕懷疑黑工當中，包括兩名名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客。



入境處人員押走被捕懷疑黑工。（入境處提供）

在反非法勞工行動中，入境處特遣隊人員搜查了30個目標地點，包括商業大廈、車房、工業大廈、按摩店、裝修中單位、回收場、住宅大廈、餐廳、零售店鋪及街市，共拘捕4男7女懷疑非法勞工，年齡介乎22至52歲。當中2男3女持有「行街紙」。一名男子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證，一名女子則同時涉嫌行使及管有他人身份證。

至於涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為3男1女，年齡介乎27至50歲；另一名50歲女子，則因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕。

另在聯同警方執行的「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕一1男1女涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地旅客，年齡分別48及51歲。該批懷疑用作水貨用途的貨物包括奶粉、護膚品、化妝品、食品及日用品。

入境處強調，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。另僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境的人，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年，有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。