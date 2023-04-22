尖東男子疑棄用天橋過路遭撞斃　瑪莎拉蒂司機涉拒吹波及危駕被捕

尖東懷疑發生涉及醉駕的奪命車禍。今日（22日）凌晨時份，一名54歲男子飲酒消遣後，疑貪方便棄用行人天橋，冒險橫越梳士巴利道7條行車線過對面海濱花園取回座駕。詎料由花槽跳落馬路一刻，即被一輛瑪莎拉蒂猛撞，當場頭爆斃命。警方恰巧巡經揭發，立即封鎖現場調查，惟涉案外籍男司機渾身酒氣，擾攘多時仍不肯「吹波波」，事後涉嫌「拒絕提供酒精呼氣測試樣本」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕。



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事發於凌晨約2時12分，西九龍交通巡邏隊巡經梳士巴利道近尖沙咀中心對開時，赫見一名男子倒臥於往紅磡方向馬路慢線，頭部嚴重受傷，已明顯死亡。警方在死者前方近20米處，發現一輛白色瑪莎拉蒂跑車停於路中；警方經初步調查後，相信事主遭該車撞斃。該車42歲外籍男司機及同車男乘客沒有受傷，但男司機當時滿身酒氣，擾攘多時仍不肯「吹波波」，事後涉嫌「拒絕提供酒精呼氣測試樣本」及「危險駕駛引致他人死亡」被捕帶署；男乘客則獲准放行。

據了解，死者年約54歲。現場消息稱，他於尖東附近飲酒消遣後，打算前往尖沙咀海濱花園取回其停泊於路邊的福士七人車座駕，期間疑貪方便棄用行人天橋，冒險橫過7條行車線過對面取車，詎料由花槽石壆跳落馬路之際，即被車撞斃，其銀包、車匙等個人物品亦四散一地。現場所見，死者座駕貼有馬會馬主的泊車證。

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警員封鎖現場調查。（黃江奇攝）