天眼直擊｜六旬漢跟熱褲女上樓按摩失金鏈　女子12分鐘後匆匆離去

今日（22日）本港半小時內發生兩宗按摩劫案，兩名男子分別被盜去金鏈及勞力士手錶等財物。下午2時9分，警方接獲報案，一名67歲姓蕭男子指較早時間，在香港仔舊大街36號被一名女子兜搭，稱提供按摩服務。女技師其後帶事主到唐樓內一單位，事主接受按摩服務後，發現一條價值約2萬元的金鏈連一個玉吊墜不翼而飛，惟女技師已離去。



警方接報到場，與報案人於附近兜截但未有發現。警員其後到女技師租用的單位搜證，又於附近店舖翻查天眼片段追緝賊蹤。案件列為盜竊，交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進，現正追緝一名年約40至50歲、身高1.6米中等身材女子。



據附近的閉路電視片段所見，下午1時05分，身穿黃衫熱褲女技師走向唐樓，當時頭戴紅色帽事主與她保持兩個身位的距離，及後女技師先進入唐樓，事主則尾隨其後。另一閉路電視片段則顯示，約12分鐘後，即下午1時17分，女技師匆匆離開上址。



據附近的天眼片段所見，女賊人身穿黃衫熱褲。

警方於附近店舖翻查天眼片段追緝女賊人。

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至下午2時23分，警方接報一名男子在北角馬寶道30號一唐樓，被一名內地女子偷去一隻價值約7萬元的勞力士。據了解，涉案女子當時於街頭兜搭男事主，稱可以提供按摩服務，男子應邀上樓進入單位，女子盜走其手錶後逃去。警方將案件列盜竊案，正追緝一名年約50餘歲的內地女子。