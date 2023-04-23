荃灣香車街街市7貓疑被偷　6貓B連貓媽媽一夜消失　飼主促還貓

荃灣香車街街市改衣店店主陳太，去年從菜檔領養兩隻貓女。其中一隻貓女「Mimi」懷孕，本月4日迎來6隻貓BB，原本一家六口樂也融融，不料引來偷貓賊。飼主陳太今早到街市開鋪時，發現本來在貓籠前的閘門被打開，更發現本來安在籠中的貓媽媽「Mimi」及其6隻貓B，一共七隻貓全部不見，惟陳太指六隻貓B僅出生十多天，「腳無力、未識行」，不會爬出籠，認為貓是被人偷走。愛貓雖然並非名種貓，但在陳太眼中卻是「無價之寶」，希望可早日尋回，並表示不會追究「肯俾返我嘅咪算囉，以後唔好做壞事。」



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檔主陳太去年獲街市一間結業菜舖贈送兩隻貓女，名叫「Baby」及「Mimi」。11個月大的Mimi早前懷孕，並在月初（4日4日）一胎產下六隻貓B，他們出世僅有19天。陳太平時早上做生意間亦會照料牠們，餵好糧食及清潔環境，並會讓牠們待在籠中，拉上閘門後收鋪回家，每日如是。

惟今（22日）今早到街市開鋪時，陳太發現本來在貓籠前的閘門被打開，更發現本來安在籠中的貓媽媽「Mimi」及其6隻貓B，一共七隻貓全部不見。陳太指「mimi」及其貓B並非名種貓，只是普通的家貓、三色貓。BB的花色有異，有兩隻有花紋、兩隻黑色、兩隻黃色。

陳太指「mimi」及其貓B並非名種貓，只是普通的家貓、三色貓。BB的花色其異，有兩隻有花紋、兩隻黑色、兩隻黃色。（受訪者提供）

陳太直言報警後該做的都做了，經過偷貓事件後，會積極加閉路電視。她指發生這種事件令貓主十分傷心，指「唔鍾意嘅嘢唔會養，人哋唔愛嘅嘢唔會話養喺度嘅，人地錫佢先養佢既」，她形容mimi「係我地好鍾意好錫佢當佢仔女咁養佢既。」假如對方將貓咪歸還她表示表示不會追究，但希望對方日後「唔好做呢啲壞事」。如真心喜歡貓可與她商量，會考慮贈送貓BB。

警方今（22日）早近10時，接獲荃灣香車街街市一名51歲女子報案，指其7隻貓懷疑被人偷走，將案件列作爆竊處理。