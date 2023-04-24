觀塘勵業街逾10層高天秤隨風搖　網民憂危險　工程師：搖動屬正常

網上今日（24日）流傳一段短片，觀塘勵業街一個建築地盤，一座高逾10層樓的天秤，整座不停前後搖動。上載片段的網民擔心「咁樣搖法，一陣落大雨吹強風就好牙煙」，亦有人說「日日都經過，要兜路行啦」。不過，結構工程師倪學仁回覆《香港01》時指出，天秤隨風擺動屬正常現象，市民毋須過於擔心。



從網民上載的片段見到，天秤除前後擺動外，亦有輕微左右搖動。倪學仁看過片段後表示，近日本港陣風較強，天秤搖動相信就是正被風吹着，因此已被風吹至對着風向後搖動，這屬正常現象。他解釋，地盤設置天秤時，應已預位讓天秤可以360度轉動，而一般情況下當沒有人使用天秤時，地盤人員應亦應收起天秤的吊臂，並將天秤放鬆，讓它可以在風吹時，如風向儀般自由轉動而不會撞上旁邊的樓宇，令天秤承受的風力減至最小，尤其在大風時「一定要咁做」；若鎖緊天秤不讓它轉動或搖動，反而有可能遭強風吹斷。

勞工處發出的《安全使用塔式起重機工作守則》內，訂明天秤的制動器在設計上應能夠鬆開，使吊臂在風速大於製造商所定的風力時，順風而擺。職業安全健康局過去亦曾指出，每台天秤設計上對抵禦風力均有嚴格要求，在強風下解開天秤的轉盤鎖，讓天秤像風向儀一樣順着風向轉動，可以卸走風力；相反，如果將天秤轉盤上鎖，不讓它轉動，天秤則有可能無法卸走風力，造成倒塌危險。