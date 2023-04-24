海關旺角設流動車宣傳　提醒旅客注意藥房不良營商行為

今日（24日）下午4時半，海關就藥房不良營商行為，安排流動車到旺角宣傳提醒旅客及市民，並進行簡報會。版權及商標調查科不良營商手法調查課第一組處理高級調查主任趙麗群指，海關聯同旅遊業監管局，於早上派員到土瓜灣、紅磡及尖沙咀區內進行巡查，視察多間根據旅遊業條例註冊的商店進行合規推廣，而下午亦去到銅鑼灣、旺角等購物熱點巡查藥材及參茸海味店，並向遊客派發宣傳單張，海關人員積極向現場商舖進行合規推廣，以提升商户誠實經營原則，及提醒商户在營商時需要符合商品說明條例，又檢查商舖的貨品標價是否清晰。



是次行動向14間商户進行合規推廣，同時海關人員亦向旅客講解消費權益，提醒要時刻警覺，避免墮入陷阱。香港與內地逐漸恢復全面通關，訪港遊客漸多，為了針對少數不法商户採用不良營商手法，海關自今年初恢復全面通關以來，已經啟動大規模的宣傳行動，包括在多個旅遊購物熱點進行巡查及宣傳，以提升商户誠實經營的原則、提醒消費者精明消費意識。香港海關十分重視保障消費權益，並採取多管齊下的措施，包括派員「放蛇」進行試購行動，又高調進行巡查主動打撃涉嫌違規的行為，防止有不法商户作出不良營商手法。

除了嚴厲執法，海關亦進行宣傳教育，利用流動宣傳車展示消費錦囊、快速行動隊亦向市民及遊客派發宣傳單張，提醒他們購買參茸海味可能遇到的消費陷阱，例如是斤兩混淆、店員故意迴避價格單位等常見手法。

趙麗群稱，為了響應五一黃金周，海關將會繼續展開大規模的特別專案行動，在未來兩星期會在不同購物熱點展開行動，維護消費者的權益。海關表示，由版權及商標調查科及商品說明調查科成立的快速行動隊亦為五一黃金周作好準備。快速行動隊是專責處理涉及短期留港旅客、流動或臨時攤檔舉報的機動小隊，有關個案會透過即時轉介案件機制，交由調查人員優先處理，做到急旅客所急。