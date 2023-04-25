上環奪命車禍｜旅遊巴涉輾斃鐵騎士不顧而去　男司機被捕

一輛電單車沿上環干諾道西天橋往中環方向行駛，至中山紀念公園對開時失事自炒，鐵騎士慘被旅遊巴輾斃。旅遊巴司機涉嫌不顧而去，警方經一番搜尋後，在小西灣一間中學內尋獲該車，隨即檢查旅遊巴右邊後車轆。旅遊巴司機涉嫌「意外後沒有停車及意外後沒有報告」被捕。據目擊者稱，電單車沿干諾道西天橋上橋時，突然失事「挨」向旅遊巴，發出「嘭」一聲響，之後鐵騎士被旅遊巴後轆輾斃。



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警員在小西灣富欣道一間中學內，尋獲涉事藍色旅遊巴。交通警調查旅遊巴右後轆，又檢查車身，然後登上車內搜證。旅遊巴司機涉嫌「意外後沒有停車及意外後沒有報告」被捕。

涉事藍色旅遊巴懷疑於今日 （25日）上午8時44分，在干諾道西天橋東行上橋位，輾斃一名鐵騎士。鐵騎士頭盔飛脫，血肉模糊，爆頭身亡。

稍後一名據報目擊事件之的士司機，有錄音流傳，指電單車在上橋位失事「挨」向旅遊巴，發出「嘭」一聲，然後被旅遊巴尾轆「夾落去轆過」，再反彈到快線。電單車司機頭盔飛脫，的士司機打死火燈，並響號警告旅遊巴；尾隨旅遊巴的一架私家車在意外後停下，但該旅遊巴已經絕塵而去。

根據香港法例第374章《道路交通條例》第56條，遇到交通意外後，司機需停車。如司機遇上交通意外後沒有停車，最高可被判處罰款10,000元及監禁12個月。而沒有在意外發生後盡快及不遲於24小時內報警，則可處以罰款2.5萬元及監禁6個月。