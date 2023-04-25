長沙灣公屋淪毒倉　海關拘24歲無業青年　揭每次報酬數百元

有毒販利用長沙灣一個自住公屋單位，開闢成儲存、包裝和分銷毒品中心，但人贓並獲，海關當場檢獲大批霹靂可卡因和氯胺酮，市值200萬元，拘捕一人。



海關拘捕一人。（林振華攝）

海關毒品調查科毒品調查第三組調查主任方子洋交代案情指，部門早前鎖定長沙灣保安道一個公共屋邨單位，今日（25日）下午到邨內進行反毒品行動，其間截停一名24歲無業男子，繼而突擊搜查涉事單位，在屋內其中一個房間檢獲1.5公斤懷疑霹靂可卡因和25克懷疑氯胺酮，市值200萬元，於是作出拘捕，相信有人每次收取數百元報酬，利用公屋單位儲存、包裝和分銷毒品，以供應西九龍區一帶娛樂場所。

方子洋又說，涉案單位面積大約200呎，並非涉案男子獨居上址，營運一段短時間，行動仍在繼續，不排除有更多人被捕，海關繼續留意販毒趨勢，致力打擊毒品罪行。

海關重申，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑販毒活動。