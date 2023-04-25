男賊扮客入金舖　趁店員取貨偷$4萬金鏈　警：聲東擊西盜竊案趨增

長沙灣一間金舖昨午（24日）發生盜竊案，一名51歲姓鄭無業漢假扮客人，進入青山道264號永隆大廈一間金舖，趁店員不為意時取去一條價值約4.4萬元的金鏈，賊人隨後在附近一大廈天台遭人贓並獲，現正被扣查。警方指出，近日以「聲東擊西」手法犯案的盜竊案有上升趨勢，呼籲商舖尤其是金舖、首飾舖的負責人應小心保管財物，以免匪徒有機可乘。



警方起回涉案金鏈。（左朗星攝）

深水埗警區刑事調查隊第九隊督察李傑偉表示，案發在昨午約2時25分，疑犯當時假扮有興趣「睇金飾」，進入涉案金舖後，要求店員取出金飾，在檢視期間，疑犯再要求店員取出更多金飾，趁店員不為意時，取走一條早前已取出、價值約4.4萬元的金鏈並逃去。

金舖店員隨即追截疑犯及報案，警方長沙灣分區特遣隊及西九龍衝鋒隊人員接報趕至，封鎖現場及在附近兜截，其後在金舖附近一座大廈的天台，尋獲疑犯及涉事金鏈，於是以涉嫌盜竊拘捕疑犯。

深水埗警區刑事調查隊第九隊督察李傑偉（左朗星攝）

警方拘捕疑犯的地點為元州街273至279號泰盛工廠大廈，距離事發金舖約350米。金舖56歲姓鄧男職員在事件中手部受傷，清醒送明愛醫院治理。

▼警方昨日（24日）調查情況▼



警方昨日（24日）在涉事金舖調查。（朱永倫攝）