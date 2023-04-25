觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓發生嚴重工業意外。今日（25日）傍晚6時許，一名清潔工懷疑由上址32樓位置沿𨋢槽墮下，當場死亡，其墮槽原因仍有待調查。連同今日的事故，由2016年至今，本港已發生最少10宗不同類型、涉及升降機槽的意外，當中8人身亡。



一名女清潔工今日（25日）傍晚，由觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓32樓𨋢槽墮下，救援人員趕至拯救，惟女工當場證實死亡。（左朗星攝）

2016年至今涉升降機槽意外：

2016年2月4日：一名50歲姓曾電梯男工人，與一名同事在𨋢槽底工作，另一工人測試升降機性能時，曾男在升降機槽內被升降機平衡陀擊中，送院搶救後不治，遺下妻子及當時正就讀大學的女兒。

長沙灣升降機槽底工業意外 工人被跌下平衡陀擊斃

2017年5月15日：兩名分別54歲姓黃及53歲姓甘工人，在𨋢槽內意外跌落3米深位置受傷，送院治理。

牛頭角工廈兩工人墮𨋢槽 一重傷留醫ICU 勞工處介入

2017年11月10日：尖沙嘴梳士巴利道新世界中心重建地盤內，一名49歲姓孫男工人在𨋢槽維修時，突被升降機夾着，受困兩小時後被救出送院，右腳要截肢，且因失血過多致心臟曾停頓及腦部缺氧，搶救一日後不治，遺下妻子及當時僅14歲的兒子。

【新世界工傷】墮𨋢槽工人截肢搶救24小時 延至晚上不治

2017年11月15日：將軍澳景林邨景棉樓一名62歲姓李男工人，在地下大堂面向𨋢槽，伸出半身在𨋢槽維修，惟原本被鎖在3樓的升降機突下降，壓住工人上半身，他被救出時身體多處骨折，送院留醫至11月26日不治。

景林邨升降機維修工被壓傷 留院近半月後不治

2018年5月11日：一名64歲婦人在居住的上水名都巴黎閣，入𨋢後疑感到升降機急升，欲離開機廂時被𨋢門夾住腳部，再被𨋢向上扯，整個人倒吊半空。其後𨋢門未有夾實其腳部，她「倒樹蔥」向下墮至𨋢槽內，救出後當場證實死亡。

【奪命升降機】上水名都恐怖食人𨋢 扯六旬婦入𨋢槽倒吊墮下亡

2018年7月19日：尖沙嘴中間道15號一個地盤，一名從事墨斗工作的53歲姓劉男工，在升降機槽內完成墨線標示工作後，沿升降機槽內竹棚爬回7樓時意外墮下，倒臥升降機槽底，重傷昏迷，救出後當場證實死亡。

【奪命工傷】尖沙嘴中間道商廈地盤 墨斗男工墮𨋢槽斃命

2018年2月24日：葵涌安蔭邨澤蔭樓一名61歲姓梁工人，在28樓升降機頂維修時，升降機突升高至另一樓層，工人被夾，上半身被困在𨋢槽內，而雙腳則凌空在𨋢外，陷入昏迷，送院搶救後不治。

【恐怖意外】安蔭邨升降機突上升 維修工被夾雙腳凌空 送院不治

2019年6月3日：大角咀櫸樹街88號對面一個市建局重建地盤，46歲姓王男工在13米深地底工作期間，疑失足墮2米深𨋢槽，腰部受傷，幸清醒送院治理。

大角咀市建局地盤工墮𨋢槽 腰部受傷送院

2019年10月8日：屯門掃管笏管翠路一個地盤內，一名64歲姓陳升降機維修男技工，在大廈升降機管道工作期間，一部升降機由上高速向下墜，將男工人壓至管道底部，他重傷由消防救出，送院搶救後不治。

【奪命工傷】屯門地盤男工人墮𨋢槽 送院搶救亡 至親嚎哭

▼2023年4月25日觀塘友邦九龍大樓清潔工墮𨋢槽意外▼

