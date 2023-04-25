觀塘奪命𨋢槽｜清潔工飛墮32層樓分屍亡　殘肢散落相連槽底

觀塘巧明街AIA友邦九龍大樓發生奪命工業意外。今日（25日）傍晚6時許，一名73歲男清潔工懷疑由上址32樓位置沿𨋢槽墮下，跌至𨋢槽底，當場斃命，案件現列作「工業意外」處理。現場消息稱，涉事升降機槽與另外兩部升降機的𨋢槽相連，事主從高處墮下導致身體斷開，肢體散落在其中兩個相連的𨋢槽內，故消防需時確保將全部肢體帶回安全地方，故耗時個半小時進行檢查。



大批消防員到場嘗試拯救事主，惜他當場證實死亡。（左朗星攝）

消防在傍晚約6時05分，接獲涉事大廈有人從高處墮下的拯救召喚。現場消息稱，消防將6時09分趕至，發現事發位置為大廈的32號至34號升降機，在𨋢槽底發現男事主，當時他已明顯死亡，估計是清潔期間由高處墮下。

消防派出7輛消防車及3輛救護車，並調派高空拯救專隊人員到場救援，在現場未發現有樓層有升降機門打開，料意外不涉升降機故障。上址共有3個相連𨋢槽，事主部分肢體散落𨋢槽不同位置，消防需時仔細搜索3個𨋢槽及3部𨋢的機廂頂，確保將全部肢體帶回地面位置。事主遺體主要部分在33號升降機的𨋢槽發現，另左腳等殘肢則在34號升降機的𨋢槽尋獲。現場未發現有反光衣等物品。消防拯救行動於晚上7時34分結束，耗時個半小時。

​​勞工處表示，現正調查今日（25日）下午在觀塘發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。勞工處接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。