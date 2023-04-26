波蘭空運來港「有料」味精　海關緝獲50公斤K仔值$2,300萬拉3人

海關在機場截獲一批由波蘭空運來港、報稱是味精的貨物，發現內藏50公斤氯胺酮，市值2,300萬元，拘捕3人，當中兩人為電召客貨車司機。



機場科空運貨物高級督察鄭景堂稱，該批貨物由波蘭來港，重520公斤，分20個大麻包袋運載，報稱味精。不過，由波蘭空運味精來港並不常見，而且空運如此大量的貨物，亦不符合經濟原則，加上收報地址不完整，引起海關懷疑，於是作出進一步檢查。

鄭續稱，包裹貨物的尼龍袋封口不一，人員搬運時察覺有粉狀物體，當中兩袋質感粗糙、「硬和實」，開驗發現內有透明膠袋包裝的粉狀物體，經偵測確定為「K仔」，共重50公斤，市值約2,300萬元。

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海關毒品調查課隨即接手調查，高級調查主任劉偉倫稱，歹徒利用一間本地物流公司到機場貨運站收貨，然後送到元朗的貨倉。本周一（24日），一名歹徒駕駛客貨車到貨倉提貨，再送到大角咀交予另一男子所駕駛的另一輛客貨車。關員採取行動，拘捕該兩名男子，與及第二部車的女乘客。

兩名負責送貨的男子分別33歲及28歲，同樣報稱電召客貨車司機，分別收取3,000多元及1,000多元的酬勞；而27歲女疑犯則為28歲男子的女友，無業，協助男友送貨，經調查後她已獲釋，其餘兩人則保釋候查。

劉偉倫指出，歹徒全程透過內地物流公司向本地物流公司發出指示，毋須現身，藉着迂迴的渠道避開執法人員耳目。他呼籲物流業界從事員，如遇到可疑客戶，例如簡單的貨物，卻透過多間物流公司運送；或用多部車輛轉折地運貨，可向海關舉報，以免誤墮不法份子的圈套。